Pd, Serracchiani: potrei candidarmi a primarie per segretario

Roma, 5 apr. - "Quando ci saranno le primarie nel pd, prenderò in considerazione ipotesi di candidarmi". Lo ha detto Debora Serracchiani, deputata Pd, a 'Gioco a Premier' su Rai Radio1.

"Credo - ha aggiunto - che Berlusconi stia parlando a Di Maio e Salvini. Credo sia molto complicato tenere insieme il centrodestra e dall`altra parte stanno dialogando con un movimento che non è proprio in linea con le posizioni di Berlusconi. Noi abbiamo i nostri problemi. Affronteremo l`assemblea nazionale questo mese. Saremo all`opposizione e sarà un`opposizione responsabile. A chi ha vinto spettano oneri e onori di formare il Governo. Credo che M5S e Centrodestra un mezzo accordo ce l`abbiano già solo che hanno bisogno di tirarla un po` per le lunghe perché vogliono alzare la posta: ognuno ritiene di avere il diritto di candidarsi come premier".