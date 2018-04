Fca avvia spin off Magneti Marelli -2

Roma, 5 apr. - La separazione di Magneti Marelli "sarà subordinata alle approvazioni richieste dalla normativa, ad approfondimenti di ordine legale e fiscale, all`approvazione finale della struttura dell`operazione da parte del Consiglio di amministrazione di FCA e ad ogni altra condizione propria di questo genere di operazioni". FCA potrà, "in ogni momento e per qualsiasi ragione, modificare o porre fine all`operazione e non vi è alcuna assicurazione riguardo ai suoi tempi od al suo completamento".