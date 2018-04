Roma, 5 apr. - Il leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato al Quirinale con qualche minuto di ritardo a piedi e ha scelto di percorrere la galleria laterale invece che il piazzale centrale del Palazzo per recarsi alle consultazioni per la formazione del governo, dove ha salutato i giornalisti in attesa del suo arrivo.

Salvini è accompagnato dai capigruppo Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaio.