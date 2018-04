Lombardia, al via XI legislatura, minuto silenzio per morti lavoro

Milano, 5 apr. - Si è aperta stamane a Palazzo Pirelli l'XI legislatura della Regione Lombardia, con l'insediamento del nuovo consiglio. Primo compito dell'aula sarà l'elezione dell'ufficio di presidenza. A guidare provvisoriamente i lavori il consigliere più anziano, Giuseppe Villani, 68 anni, eletto a Pavia col Pd.

L'aula ha osservato un minuto di silenzio in omaggio ai due operai morti per un esplosione, nel giorno di Pasqua, a Treviglio, in provincia di Bergamo e per tutte le vittime del lavoro in Lombardia.

Poco prima, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle si sono presentati al Pirellone con palloncini gialli con il proprio nome scritto sopra in pennarello, in omaggio "all'idea di collaborazione e aiuto reciproco che Gianroberto Casaleggio, anima e fondatore del Movimento, vedeva rappresentata nella metafora dello scambio dei palloncini".