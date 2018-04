Fca avvia spin off Magneti Marelli

Roma, 5 apr. - Il Consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato di aver autorizzato il management di FCA a sviluppare ed implementare un piano per separare le attività di Magneti Marelli da FCA e distribuire agli azionisti di FCA le azioni di una nuova holding company Magneti Marelli. "Si prevede che la separazione sarà completata per fine 2018 o inizio 2019 e che le azioni di Magneti Marelli saranno quotate presso la Borsa di Milano", si legge in una nota diffusa dal Gruppo.