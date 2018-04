Roma, 5 apr. - "Profondo dolore per i lavoratori edili morti in un cantiere a Crotone. E' una tragedia continua che ogni giorno colpisce centinaia di famiglie, cui siamo vicini. Ma la solidarietà non basta. La sicurezza sul lavoro deve diventare la priorità del Paese". Lo scrive su Twitter la leader della Cisl, Annamaria Furlan, esprimendo il cordoglio e la vicinanza della confederazione alle famiglie dei lavoratori.