Eurozona, i prezzi alla produzione restano fiacchi: febbraio +0,1%

Roma, 5 apr. - Prezzi alla produzione ancora sottotono nell'area euro. A febbraio hanno segnato un incremento dello 0,1% rispetto al mese precedente, a fronte del più 0,4% registrato a inizio anno. Secondo Eurostat, l'ente di statistica comunitario, sui beni di consumo non si sono registrate variazioni, mentre sull'energia si è verificato un calo dello 0,2%. La dinamica dei prezzi su base annua è rimasta immutata all'1,6%.

Dati che non fanno presagire forti spinte rialziste in arrivo a breve sui prezzi al consumo, su cui tuttavia, ieri, sempre Eurostat ha segnalato un rafforzamento: a marzo l'inflazione media dell'area euro ha mostrato una accelerazione all'1,4%. Resta ancora non allineata con i valori obiettivo della Bce, che punta ad un caro vita inferiore ma vicino al 2% e che per questo sto proseguendo a erogare consistenti stimoli monetari all'economia.