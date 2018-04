Afghanistan, a Herat il corso per il contrasto a ordigni esplosivi -2

Roma, 5 apr. - Il corso - si precisa in una nota - è terminato con una esercitazione pratica, in cui le forze di sicurezza locali si sono cimentate nell`impiego di cariche esplosive individuali per la demolizione rapida di alcuni simulacri di ordigni inesplosi, consentendo agli stessi allievi di condurre, autonomamente, una bonifica speditiva.

La bonifica degli ordigni rientra nei piani di addestramento (Train) e di consulenza (Advise ed Assist), che attualmente sono svolti dagli istruttori italiani a favore della Polizia e dell`esercito afgano. Come previsto dal mandato di "Resolute Support", queste attività concorrono al conseguimento dell`obiettivo finale, che è quello di rendere le forze di sicurezza locali capaci di operare in totale autonomia.