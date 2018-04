Milano, 5 apr. - "Non ho ancora deciso. Lasciatemi i miei tempi. Deciderò a breve". Giorgio Gori, a poco più di un mese dal voto, ha replicato così stamane a Palazzo Lombardia, per la prima seduta del Consiglio regionale, a chi gli ha chiesto se ha sciolto le riserve sul suo prossimo futuro politico, cioè se restare sindaco di Bergamo o se optare per il ruolo di consigliere lombardo come capo dell'opposizione. La legge consente a Gori 90 giorni di tempo per decidere.