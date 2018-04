Rd Congo, stampa russa: ex consigliere Mobutu "lavorava per la Cia"

Mosca, 5 apr. - Tra Mosca e Washington è chiaramente guerra di spie, e la questione sta producendo un puzzle di informazioni e fughe di notizie impressionante, che non tocca solo il Vecchio continente, ma anche l'Africa. In particolare si sta mettendo in luce il Centro russo di informazione militare che - mentre in Europa si discetta del caso Skripal - sta diffondendo una serie di accuse durissime su presunte infiltrazioni dei servizi segreti americani nel Continente nero. "Il presidente Mobutu è salito al potere proprio a causa degli americani e del sostegno che gli fornirono per il colpo di stato militare" si legge.

Mobutu divenne presidente della Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) nel 1965 tramite un colpo di Stato. Secondo la versione russa "in base alla pratica standard, era necessario avere i propri agenti nelle immediate vicinanze del dittatore. Durante il periodo in questione, uno dei fidati era un consigliere speciale del presidente, Honore Ngbanda-Nzambo Ko Atumba", politico congolese, ambasciatore e ministro al tempo della presidenza di Mobutu, nato come lui a Lisala. I detrattori di Honore Ngbanda lo accusano di essere responsabile di un massacro di studenti a Lubumbashi l'11 maggio 1990.

Dalla caduta di Mobutu, Honore Ngbanda vive in esilio in Europa, dove ha fondato APARECO (Alleanza dei patrioti per la Rifondazione della Congo). Attraverso il suo libro "Criminalità organizzata in Africa centrale", con la prefazione firmata Charles Onana, dà la sua versione della caduta del maresciallo Mobutu e della situazione in Congo.

Non è il primo alto funzionario africano contro il quale Mosca punta il dito. La stampa russa ha già accusato Brownie Jeffery Samukai Jr. l'ex ministro della Difesa nazionale della Liberia, di essere un informatore della Cia, in un articolo "Un amico liberiano informa Langley ...", dove tra le altre cose si leggeva: "Il reclutamento di Samukai non dovrebbe essere considerato qualcosa di straordinario per il lavoro della Cia. In linea di principio, il reclutamento di un alto funzionario in Africa è sempre stato considerato nella cerchia dei professionisti dell'intelligence americana un compito semplice".