Berlusconi: urgente governo che affronti problemi italiani

Roma, 5 apr. - "Abbiamo rappresentato al capo dello Stato l'urgenza di affrontare i problemi che riguardano gli italiani e che tutte le forze politiche hanno sollevato in campagna elettorale con accenti diversi indicando soluzioni diverse". Lo ha detto il leader di Fi Silvio Berlusconi al termine delle consultazioni al Quirinale sulla formazione del governo.

"Il tema del lavoro, in particolare la disoccupazione giovanile che è aumentata, il divario tra Nord e Sud del paese, la pressione fiscale, l'oppressione della burocrazia e l'oppressione giudiziaria, la riduzione della spesa pubblica e degli sprechi - ha proseguito - il tema della sicurezza e la presenza di troppi immigrati clandestini. Tutte queste sono urgenze che richiedono un governo fondato su un programma coerente e in grado di lavorare per un arco temporale adeguato".