Sace, perfezionata operazione da 3 mln per export Toscotec

Roma, 5 apr. - Sace ha perfezionato un`operazione del valore di 3 milioni di euro a supporto dell`export di Toscotec in Argentina. In particolare, grazie all'operazione, l`azienda lucchese ha assicurato dal rischio di mancato pagamento per eventi di natura politica e commerciale la fornitura di un macchinario per la lavorazione della carta tissue a un cliente argentino.

Toscotec, nata nel 1948 all`interno del distretto cartario lucchese, è un`azienda leader nella produzione di macchinari per la elaborazione di carta tissue e carte per usi industriali. Innovazione, know-how tecnologico e rispetto dell`ambiente sono da sempre i valori guida dell`azienda. Oltre alla sede sul territorio nazionale, Toscotec opera a livello internazionale attraverso le sue filiali presenti in Cina e negli Stati Uniti.