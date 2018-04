Berlusconi: non disponibili a governo pauperismo e odio sociale

Roma, 5 apr. - Il voto del 4 marzo è stato un "voto sulla protesta, il malcontento, il dispetto, la delusione", e tuttavia "non siamo disponibili a soluzioni di governo in cui prevalgano l'invidia e l'odio sociale, il pauperismo, il giustizialismo". Lo ha detto il leader di ForzaItalia Silvio Berlusconi, nella dichiarazione rilasciata al Quirinale al termine delle consultazioni con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Un governo di questo tipo, ha aggiunto Berlusconi - che non ha lasciato spazio a domande dei giornalisti - "ci metterebbe in difficoltà in Europa e innescherebbe una spirale recessiva con fallimenti a catena a partire dal settore bancario".