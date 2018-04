D`Attorre (LeU): serve Big Bang per rifondare il centrosinistra

Roma, 5 apr. - "Occorre un big bang per rifondare su basi totalmente rinnovate un'area democratica e progressista". Lo ha detto a Omnibus la7 Alfredo D`Attorre di Liberi e Uguali.

"Siamo a un mese dalla più pesante sconfitta della sinistra e del centrosinistra nella storia repubblicana. Finora la discussione all`interno del Pd e di LeU non mi sembra all`altezza della situazione. Di fronte alla difficoltà dei vincitori del 4 marzo di indicare una prospettiva per il Paese, bisogna mettersi al lavoro al più presto, con grande umiltà e capacità di ascolto del messaggio degli elettori, per capire le ragioni del fallimento del Pd e di Leu e per costruire una nuova proposta politica alternativa alla destra e al M5S. Non serve chiudersi ciascuno nel proprio recinto, senza affrontare insieme gli errori che hanno condotto un'intera area politica alla disfatta" ha aggiunto D`Attorre.