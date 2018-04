Efficienza energetica, una app per valutare interventi e risparmi

Roma, 5 apr. - Confrontare i consumi e valutare i risparmi conseguibili attraverso diverse soluzioni di efficienza energetica. Questo l'obiettivo dell'app 'Smart Energy Efficiency' lanciata da Federesco, associazione senza fini di lucro delle energy service company (E.S.Co) nonché interlocutore istituzionale di riferimento per la legislazione nazionale ed europea sull'efficienza energetica.

La nuova app permette la redazione di studi di fattibilità preliminari alle diagnosi energetiche, consentendo di individuare rapidamente un ventaglio di interventi. A partire da un esiguo numero di dati da inserire all'interno dell'applicazione si ottiene un "Light Report" che consente di confrontare i propri consumi energetici con i consumi di riferimento del settore e di valutare i risparmi economici conseguibili con le principali soluzioni di efficienza energetica presenti sul mercato.

L'applicazione - si legge in una nota - è stata sviluppata da Federesco in collaborazione con Esco Italia, sua associata, per facilitare la redazione di diagnosi energetiche "light" in ambito civile ai privati cittadini, agli amministratori di condominio, agli EGE (esperti in gestione dell'energia) e alle E.S.Co.

I risparmi energetici dei singoli interventi in ambito edilizio, impiantistico e gestionale possono essere riformulati con rapidità modificando le informazioni inserite, attraverso un approccio iterativo, fino a convergere verso la soluzione tecnico-economico desiderata. La concezione del tool è conforme allo standard UNI CEI/TR 11428:2011, in quanto basata sul confronto tra analisi simulata e analisi reale. I risultati ottenuti per una prima serie di audit energetici preliminari mostrano uno scostamento tra valori simulati e valori rilevati entro il 10%. In ambito edilizio, con l'app il bilancio energetico del sistema edificio è conforme allo standard UNI EN ISO 13790:2008.

Un report più approfondito si ottiene inserendo ulteriori dati di dettaglio sulla piattaforma web, con cui è possibile verificare sia la convenienza tecnico-economica di una o più combinazioni di interventi che il risparmio energetico ed economico ed il tempo di ritorno, avvalendosi di funzioni di calcolo semplificate.