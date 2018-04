Brunetta: Italia assente da partita Ue, serve subito governo

Roma, 5 apr. - L'Italia non può permettersi di essere assente nella "partita fondamentale" sull'agenda europea che si giocherà nei prossimi mesi, e per riuscirci serve innanzitutto un governo "credibile" in tempi "rapidi", e poi "abbiamo bisogno di predisporre un idoneo Def e un dettagliato Pnr, non un `mini Def` e nessun Pnr, come si sta ipotizzando. Sarebbe puro autolesionismo". È quanto dichiara il deputato di Forza Italia Renato Brunetta, sottolineando che "ne va della sovranità del nostro Paese".

"Il Consiglio europeo del 28-29 giugno - spiega Brunetta - deciderà le cosiddette raccomandazioni specifiche agli stati che riguardano le riforme che l`Unione europea chiede ai Paesi membri. Questa delibera nel Consiglio europeo dei capi di stato e di governo si fonda sulle proposte della Commissione e che tengono conto dell`esame di tutti i piani nazionali delle riforme (Pnr) che ciascun paese deve inviare a Bruxelles insieme al Def entro il prossimo 10 aprile. Queste raccomandazioni che saranno approvate a fine giugno dal Consiglio europeo, condizioneranno sia la politica economica, sia la più generale attività di tutti i governi dei paesi dell`Unione". Ma a questo "fondamentale appuntamento" l'Italia "purtroppo, complice anche il periodo elettorale, sta andando a mani nude".

In primo luogo, "bisogna considerare che i contatti preliminari fra gli Stati e le istituzioni europee sono già in corso e in fase estremamente avanzata, ed è quindi fondamentale che il Governo Gentiloni sia intelligentemente attivo e ne dia immediata, costante informazione al Parlamento e alle forze politiche, cosa che fino ad ora non è avvenuta. In secondo luogo, è evidente che al fine di influire sulle `raccomandazioni`, abbiamo bisogno di predisporre un idoneo Def e un dettagliato Pnr, non un `mini Def` e nessun Pnr, come si sta ipotizzando. Sarebbe puro autolesionismo. In terzo luogo è palese, che le recenti notizie del peggioramento dei saldi dei nostri conti pubblici, su deficit e debito a causa degli interventi sulle banche venete, contrariamente a quanto era stato previsto dal governo uscente fino a poche settimane fa, rende tutto più difficile e sta creando forte allarme presso i nostri partner e le istituzioni Ue. Insomma piove sul bagnato".

"In un quadro di questo genere, fortemente a rischio, con i mercati preoccupati ancorché silenti, occorrerebbero due decisioni fondamentali per l`interesse nazionale: la prima è di procedere verso la formazione di un governo di forze politiche credibili, con personalità in grado di interloquire positivamente e costruttivamente con l`Europa; la seconda di fare presto, senza inutili dilazioni, con idee chiare, senza perdersi in invenzioni estemporanee di politica economica e sociale, più da campagna elettorale che da responsabilità di Governo, in un momento delicato come questo a livello internazionale".

Sempre al Consiglio Europeo di fine giugno, "i leader dovranno inoltre pronunciarsi ulteriormente sul pacchetto di proposte fatto dalla Commissione UE nel dicembre 2017 sull`evoluzione dell`unione economica e monetaria. In questo pacchetto sta l`intero futuro della governance dell`Eurozona (Fondo Monetario Europeo, Ministro delle finanze europeo, recepimento del Fiscal Compact nel diritto UE, completamento dell`Unione bancaria). Molte di queste proposte sono tali da preoccupare il nostro Paese e ledere i suoi interessi, in particolare quelli del Mezzogiorno. Questa semplice ricognizione dell`agenda europea dovrebbe consigliare a tutti i leader consultati al Quirinale, saggezza e realismo. Ne va della sovranità del nostro Paese".