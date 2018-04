Giachetti: Pd non teme ritorno al voto

Roma, 5 apr. - "Non abbiamo paura di un eventuale ritorno al voto, il tema è quanto coincide l'interesse del Paese con l'interesse di uno o più partiti. Se si torna alle elezioni, dobbiamo rafforzare la linea che abbiamo avuto in questo mese e ricostruire una proposta politica convincente per gli elettori". Lo ha detto Roberto Giachetti, espnente del Pd, intervistato da Radio Cusano Campus.

Giachetti ha r ibadito che "per quanto ci riguarda noi staremo all'opposizione", nonostante le "strizzate d'occhio" di Ligi Di Maio: "Non mi inorgoglisce la cosa, mi stupisce che lui si rivolga al Pd, alla Lega, se ci fosse anche il FUAN si rivolgerebbe anche a loro. Solo per avere un numero di parlamentari sufficienti a fare un Governo in cui lui possa essere Presidente del Consiglio. Mi dispiace che ci siano un certo numero di elettori che ha votato Movimento Cinque Stelle. Se volevano il Pd dovevano votare Pd". Alla domanda sul perché con Berlusconi per un periodo si è governato insieme e con il Movimento Cinque Stelle c'è una totale indisponibilità, Giachetti spiega: "Eravamo in una situazione diversa, noi adesso siamo necessari, e nemmeno fino in fondo, per garantire una maggioranza, in un ruolo subalterno. E poi la politica ha delle regole. Le abbiamo infrante per senso di responsabilità e abbiamo già pagato in queste elezioni".

Quanto al dibattito interno al Partito Democratico: "Spero che l'assemblea nazionale sia un'occasione di rilancio per il partito. Basta differenziazioni su cose inesistenti. La decisione di stare all'opposizione l'abbiamo presa all'unanimità. Io a candidarmi come segretario non ci ho mai pensato".