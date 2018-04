Commissione Ue accoglie note Irg-Rail su mercato ferroviario

Roma, 5 apr. - Irg-Rail ha approvato un documento di posizione contenente input in vista della revisione del regolamento di esecuzione europeo che stabilisce gli obblighi di comunicazione degli Stati membri per il monitoraggio del mercato ferroviario Ue. "I commenti di Irg-Rail, trasmessi alla direzione generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione europea tramite il presidente di turno del Gruppo dei regolatori indipendenti del settore ferroviario, Andrea Camanzi - si legge in una nota -, sono stati favorevolmente accolti dalla Commissione quale utile input per il prosieguo dei lavori".

Nel "position paper" Irg-Rail sottolinea, tra l'altro, l'importanza che amministrazioni dei Paesi membri e regolatori indipendenti collaborino nella raccolta dei dati nazionali al fine di assicurare la coerenza e completezza del monitoraggio, evitando duplicazioni ed eccessivi oneri di trasmissione per le imprese ferroviarie. Tra i temi affrontati, inoltre, quello delle definizioni, dalle quali dipende l'accuratezza delle attività di raccolta e monitoraggio dei dati.