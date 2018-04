Rossi (Leu): Pd riapra confronto con sinistra, non con Macron

Firenze, 5 apr. - "In Italia una forza di sinistra come Liberi e Uguali dovrebbe incalzare il Pd e soprattutto la minoranza di quel partito a fare opposizione nel parlamento e nella società. Questo è il punto: riaprire un confronto a sinistra". Lo afferma, in un post su Facebook, il presidente della Toscana, Enrico Rossi.

"Macron -dice Rossi- lasciando il partito socialista europeo, mette un sigillo definitivo al cambiamento della natura di quella forza politica in direzione di un partito di centro liberal democratico. I giochi non sono ancora fatti e penso e mi auguro che molti compagni nel PD non vorranno seguire questa linea e si opporranno con determinazione mettendo in conto persino la possibilità di una rottura".