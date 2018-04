Martina: no Pd al governo, Lega-M5s si prendano responsabilità

Roma, 5 apr. - Le scelte fatte da M5s e centrodestra sulle cariche istituzionali "sono scelte politiche", ed ora quelle forze "devono dimostrare se sono in grado di avanzare proposte praticabili" per il governo: "Lo dicano chiaramente, si facciano carico delle loro responsabilità". Lo ha detto il segretario reggente del Pd, nella dichiarazione resa al termine delle consultazioni al Quirinale con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, ribadendo come il risultato elettorale "negativo" per il Pd "non ci consente di formulare ipotesi di governo che ci riguardino".

Ma dalle altre forze politiche, ha aggiunto Martina, "avvertiamo come certi atteggiamenti siano più figli di un secondo tempo della campagna elettorale che di una responsabilità nuova. Il tempo della campagna elettorale è finito e queste forze farebbero bene a tornare con i piedi per terra anche rispetto a soluzioni programmatiche che vorrebbero tenere insieme tutto".