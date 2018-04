India, 5 anni di carcere per star di Bollywood Salman Khan

Roma, 5 apr. - La superstar di Bollywood Salman Khan è stato condannato a cinque anni di prigione per avere ucciso fauna selvatica in via di estinzione quasi 20 anni fa.

Khan, una delle stelle dell'industria cinematografica indiana, è stato condannato dal tribunale dello stato del Rajasthan per bracconaggio di antilopi rare nel 1998.

Il pubblico ministero Mahipal Bishnoi ha detto ai giornalisti fuori dal tribunale: "La corte ha condannato Salman Khan a cinque anni di prigione e al pagamento di una multa di 10.000 rupie (150 dollari, ndr)".

L'attore cinquantaduenne dovrebbe scontare la pena nel carcere di Jodhpur. Khan, che si è dichiarato non colpevole, può ancora fare appello.

