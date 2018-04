Gb, uomo ucciso nell'est di Londra, oltre 50 omicidi da inizio anno

Roma, 5 apr. - Un uomo è morto ieri sera dopo essere stato accoltellato ad Hackney, quartiere nel nord est di Londra: l'elenco degli omicidi nella capitale britannica da inizio anno supera così i 50 casi. La vittima, che si ritiene abbia una ventina d'anni, è stata trovata ferita mortalmente da agenti di pattuglia poco dopo le 20 locali. E' morto poco dopo nonostante i soccorsi che gli sono stati prestati sul posto. Qualche ora prima nello stesso "borough" di Londra un uomo è morto davanti a un'agenzia di scommesse, si sospetta a seguito di un rissa, riferisce la polizia metropolitana.

In Inghilterra e Galles gli accoltellamenti mortali sono ai massimi dai 2010-11, con un picco nella capitale, dove 13 persone sono state uccise a coltellate in due settimane a marzo. Martedì Amaan Shakoor, 16 anni, è diventato la più giovane vittima di omicidio a Londra quest'anno, colpito il giorno prima da un'arma da fuoco a Walthamstow. Mezz'ora prima era stata abbattuta a colpi di pistola Tanesha Melbourne, 17 anni, a cinque chilometri di distanza, a Tottenham. Apparentemente entrambi vittime della violenza delle gang.

Scotland Yard dice che sta indagando su 55 sospetti omicidi da inizio 2018, incluso il caso di due bambini i cui corpi sono stati trovati in Sussex. Da gennaio a marzo Londra ha scavalcato New York per numero di omicidi: 50 a 48.