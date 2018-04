Martina: Pd utile a Paese anche da opposizione, 4 temi prioritari

Roma, 5 apr. - Lotta alla povertà, stabilità dei conti pubblici, gestione del fenomeno migratorio, stabilità delle alleanze internazionali. Quattro temi "prioritari" sui quali il Pd "eserciterà fino in fondo la sua funzione: lo farà nell'ambito dello spazio datogli dai cittadini con il voto, con serietà, responsabilità e coerenza rispetto a quello che abbiamo interpretato fin qui. Nella consapevolezza che nella funzione nuova che abbiamo", ovvero l'opposizione, "siamo un soggetto protagonista del dibattito politico e istituzionale del Paese: anche da questa funzione possiamo essere utili all'Italia". Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, nella dichiarazione resa al termine del colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella per le consultazioni. Martina non ha concesso spazio a domande dei giornalisti.

"Abbiamo rappresentato al Presidente della Repubblica alcuni temi che riteniamio essenziali per il futuro del Paese che inizieremo a detereminare nelle prossime ore con il ruolo che ci compete", ha spiegato Martina. Il primo tema è "la questione sociale, la lotta alle diseguaglianze, il lavoro per ridurre il disagio sociale. Alcuni interventi vanno consolidati, non dimenticati, e sono nettamente più realistici di tante ipotesi di questi giorni: il taglio del costo del lavoro indeterminato, il taglio del cuneo fiscale, il taglio delle tasse per chi crea lavoro, la stabilizzazione contratti a tempo determinato". E poi "siamo pronti a estendere il Reddito di Iclusione: si possono radoppiare le risorse piuttosto che vagheggiare soluzioni irrealistiche". Infine, la proposta di un "assegno universale per le famiglie con figli".

Secondo tema, "tutto il lavoro faticoso per uscire dalla crisi e riprendere il sentiero della crescita va tenuto in linea con il tema del risanamento della finanza pubblica. Entrate e uscite devono stare in equilibrio, se lo devono ricordare tutti. Lo si deve per la fatica fatta da famiglie, cittadini, imprese in questi anni: guai se lo si dimenticasse. Non si può tornare indietro, ad anni pericolosi per il Paese. Se lo ricordassero tutte le forze politiche, in particolare chi ha immaginato percorsi preoccupanti e pericolosi".

Terzo tema, individuato da Martina, "il fenomeno migratorio nel quadrante Mediterraneo". Anche in questo caso "il lavoro fatto in questi anni va consolidato e sviluppato, non fa fermato. Non servono strade propagandistiche, soluzioni inefficaci e magari controproducenti".

Quarto tema, "confermare il quadro di alleanze internazionali che storicamente abbiamo interpretato come Paese. Dobbiamo confermare quelle alleanze, quel sistema di cooperazione e dobbiamo rilanciare il nostro impegno europeista. È un discrimine fondamentale".