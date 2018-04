Germania, ordini industria restano fiacchi: +0,3% a febbraio

Roma, 5 apr. - Flebile risalita degli ordinativi dell'industria in Germania, un più 0,3% su base mensile a febbraio che tuttavia, in base ai dati forniti da Destatis, l'ente di statistica federale, segue una caduta del 3,5% a gennaio. La dinamica si è rivelata inferiore alle attese deli analisti, che in media pronosticavano un incremento dell'1,5%.

"La dinamica mostra mostra una crescita significativamente più debole nei contratti", ha commentato il ministero dell'Economia tedesco con una nota. Secondo Carsten Brzeski, economista di Ing, i dati confermano un quadro di avvio d'annata sottotono anche se complessivamente le prospettive di breve termine "restano rosee".

La debolezza degli ordinativi tuttavia appare potenzialmente più complessa se accostata ai rinnovati timori di escalation verso una guerra commerciale globale, dopo gli scandi di annunci di nuovi dazi e relative rappresaglie tra Usa e Cina.