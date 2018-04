Pasquale D'Avino nuovo ambasciatore d'Italia in Kazakistan

Roma, 5 apr. - Pasquale D'Avino è il nuovo ambasciatore d'Italia ad Astana. Lo rende noto la Farnesina a seguito del gradimento del Governo interessato.

D`Avino nasce nel 1956 a Napoli, dove si laurea in Giurisprudenza nel 1979. Entra in carriera diplomatica nel 1982, ed inizia il suo percorso professionale alla Farnesina presso la Direzione generale per le Relazioni Culturali.

I suoi primi incarichi all`estero sono in Arabia Saudita, prima a Gedda nel 1984 e poi a Riad dal 1985. Nel 1987 diventa primo vice console a New York, poi confermato nella stessa sede con funzioni di console aggiunto. Nel 1989 diventa primo segretario commerciale, poi consigliere commerciale, ad Addis Abeba.

Rientrato a Roma nel 1992, presta servizio alla Direzione generale Affari politici. Dal 1995 reggente del consolato generale a Chicago, è confermato quale console generale nel 1999. Nel 1999 si trasferisce a Bruxelles, dove assume come primo consigliere alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Ue.

Rientra a Roma nel 2004, alla Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e Medio Oriente, mentre tra il 2005 e 2006 presta servizio presso la presidenza del Consiglio dei ministri quale direttore del Servizio affari internazionali del dipartimento del Cerimoniale di Stato.

Nel 2006 prosegue la sua carriera all`estero in qualità di ministro consigliere alla Rappresentanza permanente presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra. Nel 2011 assume invece le funzioni di ambasciatore a Praga.

Dal 2014, rientrato alla Farnesina, è alle dirette dipendenze del Direttore generale per l`Unione Europea, poi del Direttore generale per gli Affari politici e di sicurezza dal 2017. È nominato capo della Task Force Osce dal 26 maggio 2017 al 30 gennaio 2018.

L`ambasciatore D`Avino è stato insignito del titolo di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica nel 2012.