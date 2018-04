Brasile, da Prodi a D'Alema appello per Lula: no al carcere -2

Roma, 5 apr. - Tutto questo, si ricorda, "mentre è in corso la campagna elettorale verso le Presidenziali del prossimo ottobre alla quale il Presidente Lula partecipa e, stando ai sondaggi, con notevoli possibilità di successo. Giova d'altra parte ricordare come il contesto politico brasiliano sia stato in questi anni bruscamente scosso da un procedimento di impeachment nei confronti della Presidente Dilma Rousseff che ha portato - senza nuove elezioni - ad un vero e proprio ribaltamento politico essendo il governo in carica del Presidente Temer - già vicepresidente di Dilma - un esecutivo conservatore e di destra".

"Siamo persone che a vario titolo hanno conosciuto l'esperienza del Governo Lula e abbiamo potuto apprezzare i cambiamenti impressi in quegli anni, soprattutto sul piano sociale. Per convinzioni ideali e politiche siamo vicini al popolo brasiliano e a tutte le forze che in quel Paese si battono per la giustizia sociale, contro la povertà, per lo sviluppo sostenibile e il progresso anche delle aree e dei ceti più deboli. Per tutte queste ragioni vogliamo oggi esprimere una grande preoccupazione ed un vero e proprio allarme per il rischio che la competizione elettorale democratica in un grande Paese come il Brasile venga distorta e avvelenata da azioni giudiziarie che potrebbero impedire impropriamente ad uno dei protagonisti di prendervi parte liberamente".

Segue l'elenco dei firmatari: Romano Prodi, già Presidente del Consiglio dei Ministri,1996-1998 e 2006-2008; Massimo D`Alema, già Presidente del Consiglio dei Ministri 1998-2000; Luigi Ferrajoli, Giurista e Professore di Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Roma3, Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Lelio e Lisli Basso; Salvatore Senese, Magistrato, ex Presidente di sezione alla Corte de Cassazione, ex membro del Senato della Repubblica Italiana, ex Presidente del Tribunale Permanente dei Popoli; Susanna Camusso, Segretario Generale CGIL; Marina Sereni, già Deputata e Vice-presidente della Camera dei Deputati; Piero Fassino, Deputato già Ministro di Grazia e Giustizia; Lia Quartapelle, Deputata; Luciana Castellina, Giornalista, scrittrice, già membro del Parlamento Europeo; Pier Luigi Bersani, Deputato, già Ministro e Presidente della Regione Emilia-Romagna; Vasco Errani, Senatore e già Presidente della Regione Emilia-Romagna; Guglielmo Epifani, Deputato, già Segretario CGIL; Gianni Tognoni, Medico ricercatore, Segretario Generale del Tribunale Permanente dei Popoli e membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Lelio e Lisli Basso; Roberto Vecchi, Professore, Direttore Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne della Università di Bologna.