Brasile, da Prodi a D'Alema appello per Lula: no al carcere

Roma, 5 apr. - Da Romano Prodi a Massimo D'Alema, da Piero Fassino a Pierluigi Bersani, fino a Susanna Camusso. Il campo del centrosinistra si ritrova unito in un appello, insieme a diversi giuristi, per evitare il carcere all'ex presidente brasiliano Lula, nuovamente in corso per le presidenziali ma che rischia il carcere per un'accusa di corruzione rispetto alla quale "non sono emerse a carico del Presidente Lula prove tali da dimostrare che egli si sia appropriato di risorse pubbliche o abbia ricattato imprese per ottenere benefici personali".

"Da ormai oltre quattro anni - scrivono i firmatari dell'appello - in Brasile è in corso un'iniziativa giudiziaria che ha coinvolto l'ex Presidente Lula e che rischia oggi di precipitare la democrazia brasiliana in una crisi grave e preoccupante. Riteniamo che la lotta alla corruzione sia necessaria per garantire ai cittadini un funzionamento trasparente ed efficace del sistema istituzionale e riteniamo che anche in Brasile, come in tutti i paesi democratici, per combattere efficacemente fenomeni di malcostume e impropri rapporti tra economia e politica, siano necessarie riforme politiche profonde. Ciò tanto più in un momento in cui il populismo e la demagogia investono con forza - anche se in forme diverse - praticamente tutte le democrazie avanzate. Tuttavia, in nome della lotta alla corruzione non si può rischiare di mettere in crisi uno dei principi irrinunciabili della democrazia che risiede nella necessità di mantenere una distinzione ed un chiaro equilibrio tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario".

"Dopo anni di indagini e di azioni giudiziarie, in cui molti osservatori e giuristi internazionali hanno riscontrato anche elementi di persecuzione personale, infatti - prosegue l'appello - non sono emerse a carico del Presidente Lula prove tali da dimostrare che egli si sia appropriato di risorse pubbliche o abbia ricattato imprese per ottenere benefici personali. Nonostante ciò, in virtù di una sentenza - discutibile e discussa anche da molti giuristi brasiliani in quanto contraddice una delle norme della Costituzione di quel Paese - che prevede la possibilità di arresto prima dell'ultimo grado di giudizio, il Presidente Lula rischia nei prossimi giorni di essere condotto in carcere". (segue)(Segue)