Lavrov: Ovest gioca tutti contro uno, ma non funziona più -rpt

Mosca, 5 apr. - "L'Occidente dovrebbe finalmente rendersi conto che giocare tutti contro uno non funziona più, che è inutile cercare di raggiungere a spese dei russi vantaggi unilaterali". Lo ha detto alla conferenza internazionale di sicurezza VII Mosca il ministro russo degli Affari esteri, Sergey Lavrov.

Secondo il capo della diplomazia di Mosca l'Occidente deve rendersi conto che per ottenere benefici per sé, a spese della Russia, è una partita senza speranza e ormai non funziona.

Lavrov ha detto che la Russia, a sua volta, non impone nulla a nessuno, non è interessata a un confronto, ma i propri interessi saranno difesi. "Non imponiamo nulla a nessuno, non pretendiamo l'esclusività, per non parlare di quanto siamo larghi di manica e permissivi. Costruiamo le relazioni con i partner, sempre guidati dal diritto internazionale, il riconoscimento del ruolo centrale delle Nazioni Unite, rispettiamo gli interessi, le tradizioni e l'identità delle altre nazioni e popoli, non siamo interessati ad alcun confronto, qualsiasi svolgimento della corsa agli armamenti. Ma i nostri interessi, la sovranità, l'indipendenza... la Russia li difenderà in modo appropriato ed efficiente, utilizzando l'intera gamma di strumenti disponibili a nostra disposizione", ha aggiunto il capo del ministero degli Esteri russo.