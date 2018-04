Roma, 5 apr. - "O tutto il centrodestra andrà al governo altrimenti che la parola torni ai cittadini. Per noi modificare la legge elettorale è una cosa urgente. È una legge che non abbiamo votato, che non ci piace ma che ormai c'è. Basterà aggiungere un premio di maggioranza". Così Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato per Frateli d'Itialai, a Radio anch`io su Rai Radio1.