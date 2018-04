Giordania, continua la crescita sul mercato turistico italiano

Roma, 5 apr. - Dopo il rilancio iniziato nel 2017, chiuso a +50% rispetto al 2016, continua la crescita della Giordania sul mercato italiano. I dati riportati dal Ministero del Turismo e delle Antichità attesta l'Italia come il mercato con la miglior performance mondiale a gennaio, con una crescita del 102,3% e a febbraio del 99,8% rispetto ai già positivi due mesi dell'anno precedente. I dati di marzo non sono ancora stati divulgati, ma sono ottimi, così come le prenotazioni per i mesi successivi.

Il dato positivo è dato anche dalla spinta da parte dei tour operator e delle agenzie di viaggio che hanno intercettato il rinnovato interesse degli italiani verso le bellezze del Regno Hashemita, ma anche dalle continue richieste di informazioni da parte dei consumatori finali che vedono nella Giordania un paese sicuro e facile da visitare in piena autonomia.

La crescita dell'Italia è la migliore a livello mondiale, molto bene anche la Russia , la Spagna, la Germania e l'India, seppur con percentuali inferiori rispetto a quelle italiane.