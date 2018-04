Cuperlo: tornare subito al voto sarebbe fallimento per tutti

Roma, 5 apr. - "Votare subito sarebbe fallimento per tutti, per tutta la classe dirigente. Con il rischio che ci troveremmo nella stessa situazione di oggi. Penso che tornare alle urne con la stessa legge elettorale sarebbe un errore. Si esporrebbe il Paese a un'instabilità permanente. Questo parlamento si assuma la responsabilità di almeno apportare quei correttivi alla legge elettorale che favoriscano l`approdo a una governabilità". Così Gianni Cuperlo, ex presidente del Pd, a Radio anch`io su Rai Radio1.