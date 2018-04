Governo, Crosetto: tempi lunghi ma il Pd cederà al M5s

Roma, 5 apr. - "Dato che il centrodestra ha posto come condizione di non spaccarsi, e l'M5S pretende che Di Maio faccia il premier, credo che l'unico partito che potrà accettare una simile richiesta dei 5Stelle è uno privo di leader, com'è il Pd". Ne è convinto il coordinatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto, secondo il quale un governo M5S-Pd è possibile "perchè Salvini non può accettare Di Maio premier e noi non possiamo rinunciare a Forza Italia rompendo il centrodestra solo perchè lo chiede Di Maio. E i tempi per la trattativa si sono allungati, visto che la finestra del voto a giugno ormai si è chiusa, e la prossima si aprirà a settembre-ottobre".

Crosetto ritiene dunque che il Pd possa spaccarsi: "Oggi no, tra 15-20 giorni chissà. Mi ha colpito Di Maio a Di Martedì elogiare i ministri Pd Minniti, Martina e Franceschini, guarda caso quelli più inclini a un dialogo con il Movimento. Un modo per affondare il coltello nel burro delle correnti democratiche". Sulla presunta esistenza di un solido accordo Di Maio-Salvini, Crosetto dice: "A noi non risulta", mentre assicura di fidarsi di Salvini: "Si è sempre comportato bene". Infine una battuta su Di Maio, in cravatta anche al pranzo di Pasqua con la famiglia: "Come aspirante premier è più che diligente. Pur di non farsi trovare impreparato, in caso di una chiamata per Palazzo Chigi, va a dormire con la cravatta".