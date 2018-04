Crimi: M5s maturo, non siamo più marziani

Roma, 5 apr. - Cinque anni fa "la situazione era più complessa, eravamo alieni, marziani in Parlamento. Adesso in campo ci sono tre aree politiche mature. A partire dai temi, la situazione si sbloccherà". Lo dice a Repubblica Vito Crimi, vice capogruppo al Senato del M5s, confrontando le consultazioni in c orso al Quirinale con quelle della scorsa legislatura.

Crimi, eletto ieri alla presidenzadella Commissione speciale di palazzo Madama che tra gli altri compiti dovrà valutare il Def, spiega che il Documento di economia e finanza "dev'essere fatto con un punto di riferimento preciso: i cittadini. Mettendo in campo strategie politiche di riduzione della povertà. Ed evitando che scattino le clausole di salvaguardia". Parole più generiche rispetto al reddito di cittadinanza, ma il vice capogruppo M5s al Senato assicura: "Quello rimane un caposaldo e una priorità assoluta. Ma possono essere tante le forme di lotta alla povertà. Compresa la riduzione delle tasse alle imprese. È chiaro - aggiunge - che nel momento in cui dovremo confrontarci con altri, a causa di questa legge elettorale, nello scrivere questo contratto cercheremo di ottenere il più alto risultato possibile". Ma Crimi nega che in Commissione si possa prefigurre la maggioranza del futuro governo: "Per come è composta e per il suo ruolo, non sarà un luogo in cui andare avanti a colpi di maggioranza".