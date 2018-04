Mosca, 5 apr. - "Sfrontata presa in giro del diritto internazionale". Durissimo il giudizio del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov (in carica dal 2004). Intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza che si tiene a Mosca presso l'hotel Ucraina, Lavrov ha dichiarato: "Da molto tempo non vedevamo una tale presa in giro del diritto internazionale, dell'etica diplomatica, della decenza minima", ha detto.

