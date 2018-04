Skripal, Servizi Gb: sappiamo dove si trova laboratorio novichok

Mosca, 5 apr. - Nuovo giro di valzer nella vicenda Skripal: i servizi segreti britannici "credono" di aver individuato il laboratorio segreto russo dove un agente nervino è stato utilizzato a Salisbury contro l'ex colonnello dei servizi segreti militari russi GRU Sergey Skripal e sua figlia Julia. Il quotidiano "The Times" lo riporta facendo riferimento alle proprie fonti. Eppure i servizi segreti della Regina non hanno rivelato dove si trova esattamente il suddetto laboratorio. "I servizi di sicurezza credono di aver individuato la posizione del laboratorio segreto russo che fabbricava l'agente nervino usato a Salisbury, apprende The Times", si legge.

Tuttavia le fonti dei servizi di sicurezza britannici non possono dire inequivocabilmente la posizione del laboratorio, ma ritengono che il grado di sicurezza dell'individuazione è elevato, dice l'articolo. Credono anche che la parte russa abbia condotto dei test per scoprire se è possibile utilizzare il "novichok" per un omicidio per ragioni politiche.

Il tutto dopo che gli esperti del laboratorio di ricerca britannico non hanno potuto dimostrare che il gas che ha avvelenato Skripal è stato prodotto in Russia, in base a un'intervista rilasciata a Sky News dal direttore esecutivo del laboratorio militare britannico di Porton Down, Gary Aitkenhead. "Anche le informazioni da parte del laboratorio militare britannico di Porton Down le abbiamo avute dai media, non da canali ufficiali", ha detto ieri la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, per poi commentare la rimozione da Twitter di un messaggio dal ministero degli Esteri del Regno Unito, con accuse dirette alla Russia di coinvolgimento nell'avvelenamento dell'ex colonnello GRU Sergei Skripal.

In precedenza, il Foreign Office del Regno Unito ha rimosso dal suo profilo Twitter, un tweet che diceva che la sostanza usata contro Skripal e sua figlia Julia era stata prodotta in Russia. Il tweet era stato pubblicato il 22 marzo.