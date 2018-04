Venezuela, Maduro accusa di razzismo governi di Francia e Spagna -2

Roma, 5 apr. - Macron ha affermato che "la Francia è pronta, insieme ai suoi partner europei, ad adottare nuove misure se le autorità venezuelane non consentiranno lo svolgimento di elezioni democratiche".

In una nota di protesta consegnata all'ambasciatore francese a Caracas, da parte sua il governo venezuelano ha descritto l'incontro come un "gesto ostile". "Il Venezuela chiede che il governo francese rispetti la sovranità nazionale e smetta di cercare di imporre sanzioni unilaterali contro il paese, in violazione del diritto internazionale", ha detto il governo venezuelano in un comunicato.

(fonte afp)