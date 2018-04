Venezuela, Maduro accusa di razzismo governi di Francia e Spagna

Roma, 5 apr. - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha accusato ieri di "razzismo" i governi di Francia e Spagna, all'indomani delle critiche del presidente francese Emmanuel Macron, secondo il quale le condizioni per lo svolgimento delle elezioni presidenziali il 20 maggio non consentono "un voto equo e libero". "Le élite dominanti di Spagna e Francia sono razziste", ha detto il presidente venezuelano durante una cerimonia per celebrare il 50esimo anniversario della morte di Martin Luther King.

L'amministrazione di Maduro aveva criticato in precedenza l'incontro in Francia con Macron di tre membri dell'opposizione venezuelana, l'ex presidente dell'Assemblea nazionale Julio Borges, l'ex sindaco di Caracas Antonio Ledezma e Carlos Vecchio, coordinatore del partito popolare Volunted.

