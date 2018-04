Incontro tra le due Coree per preparare summit del 27 aprile

Roma, 5 apr. - Funzionari della Corea del Nord e della Corea del Sud si sono incontrati oggi per preparare il summit del 27 aprile prossimo tra i loro leader nella parte sudcoreana della smilitarizzata. Il summit tra il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in sarà il terzo tra i capi delle due metà in cui è divisa la Penisola e dovrebbe precedere lo storico incontro tra Kim e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel mese di maggio.

Il 27 aprile Kim diventerà il primo leader nordcoreano a recarsi al Sud dalla fine della guerra di Corea (1950-1953). I due precedenti vertici intercoreani, nel 2000 e nel 2007, si sono svolti a Pyongyang.

La riunione di oggi verte in particolare sugli aspetti protocollari del vertice, sulle misure di sicurezza e sulla copertura dei media, ha reso noto la presidenza sudcoreana. In particolare, si è discusso del modo in cui Kim attraverserà la linea di demarcazione, se a piedi o a bordo di un veicolo.

È probabile che entrambe le parti discutano anche di una possibile trasmissione live del summit. I precedenti due vertici erano stati filmati ma le immagini non sono mai state mandate in onda.

La delegazione sudcoreana, che conta cinque membri, è guidata da Kim Sang-gyun, un alto funzionario del National Intelligence Service, l'intelligence sudcoreana. La delegazione del Nord è guidata invece da Kim Chang-son, della Commissione per gli Affari di stato di Pyongyang.

(fonte afp)