Caso Skripal, diplomatici Usa espulsi lasciano ambasciata a Mosca

Roma, 5 apr. - I diplomatici americani espulsi dalla Russia in rappresaglia a un analogo provvedimento per 60 diplomatici russi negli Stati uniti, nell'ambito del caso di avvelenamento dell'ex spia Sergey Skripal, hanno lasciato questa mattina l'ambasciata a Mosca per fare ritorno negli Usa. Numerose decine di persone - diplomatici con le loro famiglie - si sono imbarcate a bordo di tre van e un minibus alle 6:30 locali, nell'ultimo giorno fissato per la loro partenza.

Nelle ore precedenti l'ambasciata Usa è stata meta di un costante via vai di mezzi, arrivati per caricare i bagagli e il materiale che i diplomatici hanno deciso di trasportare nel loro paese.

(fonte afp)