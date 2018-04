Usa, Trump manda la guardia nazionale al confine con il Messico -2

New York, 5 apr. - Non è la prima volta che gli Stati Uniti usano la guardia nazionale, l'esercito a disposizione dei singoli stati, per difendere i confini. Dal 2006 è stato fatto tre volte, l'ultima nel 2014 quando l'ex governatore repubblicano del Texas, Rick Perry, l'aveva schierata per difendere il suo stato dall'ingresso di migranti, come aveva sottolineato.

Il muro rappresenta uno dei punti più delicati delle promesse politiche di Trump, ma anche una delle più importanti: il presidente vorrebbe spendere 25 miliardi della finanziaria da 1.300 miliardi per la costruzione del muro. Un documento firmato da Trump il mese scorso prevede una spesa di 1,6 miliardi di dollari per la sicurezza dei confini.