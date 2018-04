Brasile, Corte suprema dà via libera ad arresto di Lula -2

Roma, 5 apr. - Lula, 72 anni, è accusato di avere ricevuto un lussuoso appartamento sul lungomare da una società di costruzioni in cambio di favori per l'aggiudicazione di appalti pubblici. L'ex presidente (2003-2010) nega ferocemente, citando la mancanza di prove e denunciando una trama per impedirgli di correre per un terzo mandato, otto anni dopo avere lasciato il potere con un tasso di popolarità record.

"Il popolo brasiliano ha il diritto di votare per Lula, il candidato della speranza, e la sua candidatura sarà difesa nelle strade e in tutti i casi, fino alle ultime conseguenze", ha fatto sapere su Twitter il Partito dei Lavoratori, fondato da Lula gli anni '80, poco dopo l'annuncio della decisione della Corte Suprema. "La presunzione di innocenza, questo diritto fondamentale (...), non ha prevalso oggi per Lula. Questo è un giorno triste per la democrazia e per il Brasile", ha detto il presidente del partito, Gleisi Hoffmann.

(fonte afp)