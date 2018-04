Brasile, Corte suprema dà via libera ad arresto di Lula

Roma, 5 apr. - La Corte Suprema del Brasile ha respinto con sei voti contro cinque la richiesta di habeas corpus dell'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, che potrebbe essere incarcerato nei prossimi giorni. Lula, che era dato per favorito alle elezioni presidenziali del prossimo mese di ottobre, dovrà scontare 12 anni e un mese di carcere per corruzione.

In teoria, non c'è più alcun ostacolo all'arresto di Lula ma, secondo molti giuristi, l'ex presidente e icona della sinistra brasiliana non dovrebbe essere portato dietro le sbarre prima di martedì della prossima settimana.

(fonte afp)(Segue)