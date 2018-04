Facebook, Zuckerberg: sono ancora persona giusta per essere Ceo -2

New York, 5 apr. - Nella call, il 33enne ha parlato di Facebook come di un'azienda "idealista e ottimista" che "non si è concentrata a sufficienza sul prevenire gli abusi". Zuckerberg ha fatto anche un altro mea culpa per quando - successivamente alle elezioni presidenziali del novembre 2016 - sottovalutò nettamente l'impatto delle fake news in circolazione sulla piattaforma che alla fine del 2017 vantava oltre 2 miliardi di utenti attivi mensilmente.

Il Ceo ha confermato che il gruppo ha più di 15.000 persone dedicate alla sicurezza; entro fine 2018 arriveranno a 20.000. La call è stata organizzata dopo che in giornata Facebook aveva aggiornato le sue Condizioni d'uso e la sua Normativa sui dati, "per spiegare meglio" quali dati raccoglie e come li utilizza sul social ma anche su Instagram e Messenger.