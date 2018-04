Exprivia: in Puglia centro eccellenza per tecnologie digitali

Roma, 4 apr. - Un`area delle ex officine Scianatico a Bari riconvertita per ospitare la sede di una nuova unità produttiva di Exprivia, che occuperà 20 specialisti software per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche in ambito Big Data e Internet of Things. Lo annuncia la società in una nota.

Con la collaborazione del Politecnico di Bari, Exprivia infatti allestirà entro giugno 2019 un Centro di alta competenza destinato a ospitare `Digital future`, un ambizioso progetto di Ricerca & Sviluppo pubblico-privato al quale stanno già cooperando accademici del Politecnico e specialisti IT di Exprivia per sviluppare tecnologie digitali in ambito Industry 4.0, sicurezza ambientale e sanità.

"L`obiettivo del progetto `Digital Future` - dichiara Felice Vitulano, chief technical officer di Exprivia - è migliorare la vita di cittadini, imprese e pubblica amministrazione sfruttando la contaminazione tra le competenze del mondo accademico e quelle più pratiche del mondo aziendale. Exprivia e Politecnico di Bari lavoreranno fianco a fianco fornendo un`ulteriore prova di come le partnership tra pubblico e privato possano contribuire efficacemente alla trasformazione digitale del Paese e ad ampliare le opportunità professionali per i nostri giovani".