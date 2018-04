Confindustria, Anitec-Assinform: Marco Gay nuovo presidente

Roma, 4 apr. - Marco Gay è il nuovo presidente di Anitec-Assinform, l'associazione aderente a Confindustria e alla federazione evoluta Confindustria Digitale, che raggruppa le imprese Ict e dell'elettronica di consumo. Gay, torinese di 41 anni, è stato eletto dall'assemblea dei soci e guiderà l'associazione nel primo biennio. Succede a Stefano Pileri, presidente pro tempore dal settembre scorso (dalla fusione in Anitec-Assinform di due delle più rappresentative associazioni del digitale in Italia).

Gay è socio e amministratore delegato di Digital Magics, business incubator quotato all'Aim di Borsa Italiana. E' consigliere di amministrazione dell'Università Luiss e di Talent Garden. Dal 2014 al 2017 è stato presidente dei Giovani di Confindustria. Dal settembre scorso è presidente del gruppo tecnico "Formazione di sistema" di Confindustria. L'assemblea ha anche espresso il voto favorevole per la squadra dei 6 vicepresidenti e per il Programma di attività. Il vertice politico strategico di Anitec-Assinform al quale si affiancherà il consiglio generale, sarà costituito da Marco Gay, Cristiano Radaelli, Massimo Dal Checco, Rita Fiasco, Fabrizio Gea, Marco Hannappel e Paolo Maggioli. Partecipano alla squadra di presidenza i due past president Stefano Pileri e Agostino Santoni.

"Siamo davanti ai primi segnali di ripresa, da attribuire anche al rinnovato impegno in termini di innovazione delle imprese, nella pubblica amministrazione e in generale nella società - dice Gay - l'impatto di Impresa 4.0 e del rafforzamento delle infrastrutture digitali lo confermano. Serve ancora più determinazione per la creazione di nuove competenze e il coinvolgimento delle Pmi in nuovi modelli digitali, favorire la nascita di start up tecnologiche e digitali, l'accesso al credito, il sostegno alle attività di R&S, lo sviluppo delle infrastrutture Tlc fisse e mobili, la cinghia di trasmissione dell'innovazione da e verso i territori e la valorizzazione nei mercati delle nuove applicazioni consumer. Abbiamo una grande tradizione che con l'innovazione e il digitale può diventare la tradizione del futuro".