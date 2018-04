Apple Music, abbonati in aumento a quota 40 milioni

New York, 4 apr. - In due settimane Apple Music ha visto crescere i suoi utenti di due milioni, arrivando a 40 milioni di abbonati. Il servizio di musica in streaming a pagamento è il principale avversario di Spotify, colosso da 71 milioni di abbonati a pagamento che si è quotato a Wall Street. La notizia è stata diffusa dall'account twitter di Steven Huon, direttore dei contenuti della divisione di Apple in Francia.

La settimana scorsa l'executive di Apple, Eddy Cue, aveva parlato di 38 milioni di utenti nel corso di una intervista. Alcuni analisti citati dal quotidiano online The Verge sostengono che Apple Music supererà il numero di utenti di Spotify entro l'estate, ma solo negli Stati Uniti.