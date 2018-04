Pentagono si fa in quattro per accontentare Trump su frontiera

New York, 4 apr. - Il Pentagono sta cercando di trovare un modo per accontentare Donald Trump e sostenere le sue affermazioni arrivate ieri sorpresa: il presidente americano ha detto di voler inviare l'esercito lungo il confine con il Messico per proteggere gli Stati Uniti fino a quando non sarà costruito il muro. In realtà la Casa Bianca, dopo ore di confusione, ha fatto sapere che il presidente intende mandare la Guardia nazionale, l'esercito dei singoli stati, e non i militari dell'esercito centrale, quello guidato dal Pentagono.

In una nota il dipartimento della Difesa ha fatto sapere: "Ci stiamo già consultando con la Casa Bianca per capire in che modo possiamo aumentare il nostro sostegno". Tuttavia una legge del 1878 limita di moltissimo l'uso dell'esercito federale all'interno dei confini degli Stati Uniti. Inoltre per dispiegare le truppe federali lungo il confine ci vorrebbe il via libera del Congresso che con molta difficoltà lo concederà.

Dal 2006 la Guardia nazionale è stata dispiegata tre volte lungo i confini: l'ultima volta nel 2014 dall'allora governatore del Texas, il repubblicano Rick Perry, per controllare l'arrivo di giovani migranti dal Messico.