New York, 4 apr. - Facebook ha rivisto il numero di utenti interessati dallo scandalo di Cambridge Analytica: sono 87 milioni e non più 50 milioni come aveva detto in precedenza. Cambridge Analytica ha usato i dati personali degli utenti per fare pubblicità mirate e convincere i cittadini americani a votare per Donald Trump, violando le regole del social network e aumentando i dubbi su possibili pratiche scorrette da parte di Facebook.