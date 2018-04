Consultazioni, situazione difficile. Domani Mattarella decide

Roma, 4 apr. - I primi incontri con i gruppi parlamentari al Quirinale, al di là delle loro differenze, hanno confermato la difficoltà della situazione. Già dalle dichiarazioni alla stampa ma ancor più da quanto detto dai rappresentanti dei partiti negli incontri nello Studio alla Vetrata al capo dello Stato Sergio Mattarella deve essere sembrata evidente la difficoltà in cui versa il sistema politico e partitico italiano. Su tutti può essere utilizzato, come cartina al tornasole della giornata, il termine "interlocutorio" usato da Betarice Lorenzin per spiegare alla stampa il senso del suo incontro (insieme al gruppo misto della Camera) con il capo dello Stato.

Nello stesso è bene comprendere che oggi però al Colle sono saliti gruppi minori, quindi non un campione significativo. Sarà domani insomma la giornata in cui - con gli incontri con Pd, Fi, Lega e M5S - si capirà quante possibilità avrà il capo dello Stato di procedere a breve ad un incarico. In caso di perdurare delle difficoltà una delle soluzioni potrebbe essere dare vita ad un nuovo giro di consultazioni nella prossima settimana. Per dare così modo alle forze politiche di riflettere e di tentare di dare vita ad una maggioranza in grado di sostenere un governo davanti al Parlamento.