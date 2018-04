Gasparri: su arretrati e stipendi forze ordine spot elettorale Pd

Roma, 4 apr. - "Sui fondi al comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico dall'ormai ex governo Pd ancora una conferma di cui avremmo fatto volentieri a meno. Avevamo denunciato l'uso assolutamente elettorale del rinnovo contrattuale portato avanti negli ultimi mesi da un governo al capolinea. Oggi arriva puntuale la denuncia di alcuni sindacati che minacciano manifestazioni di piazza per gli arretrati del 2016-2017 e per l'adeguamento dello stipendio da gennaio 2018". Lo ha dichiarato in una nota il senatore Maurizio Gasparri (FI).

"Spiace - ha aggiunto - che anche alcuni di questi sindacati si siano fidati del 'poco ma subito' promesso dal governo e non abbiano invece aderito al nostro appello contro un provvedimento che, come sta accadendo, lascia tutti a bocca asciutta. Si è agito esclusivamente per fini elettorali e per recuperare i rapporti con un mondo che nel corso degli ultimi cinque anni di governi a guida Pd è stato invece sempre mortificato ed umiliato", ha concluso Gasparri.